Aus im Viertelfinale : Hockey-Damen ohne Olympia-Medaille

Tokio Für die deutschen Hockey-Spielerinnen ist das Olympia-Turnier früher beendet als von ihnen erhofft. Nach der klaren Niederlage gegen Argentinien geht es ohne Edelmetall in die Heimat zurück.

Nach der 0:3 (0:2)-Pleite im Viertelfinale gegen Argentinien am Montag kehren die DHB-Damen ohne das erhoffte Edelmetall von den Sommerspielen in Tokio in die Heimat zurück. „Die Enttäuschung ist groß. Es wird eine ganze Weile dauern, bis wir das verdauen werden“, sagte Bundestrainer Xavier Reckinger.

Die Hockey-Damen waren 2012 in London letztmals ohne Medaille bei Olympia geblieben. 2016 in Rio hatte es Bronze gegeben, davor zweimal Silber (1984, 1992) und einmal Gold in Athen 2004. Edelmetall war auch in Tokio das Ziel - doch es sollte nicht sein. „Es lag nicht an Argentinien, sondern an uns. Es haben viele Dinge nicht geklappt. Die Ecken wurden jedes Mal falsch hereingegeben, im Aufbau haben wir uns Scheißbälle zugespielt. So entstand nie ein Flow“, übte Lorenz Selbstkritik.