Pro League : Hockey-Herren besiegen Argentinien - Damen unterliegen

Krefeld Die deutschen Hockey-Herren haben in der FIH Pro League den Olympiasieger bezwungen. Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas gewann in Krefeld mit 6:5 im Penaltyschießen gegen Argentinien.

„Wir sind enttäuscht. Die Mädels waren einfach platt“, sagte Damen-Bundestrainer Xavier Reckinger. Denn 13 seiner 18 Spielerinnen waren am Wochenende noch bei der deutschen Meisterschaft im Einsatz gewesen. Der Olympia-Dritte war zunächst durch Charlotte Stapenhorst (33.) in Führung gegangen, kassierte dann aber in den letzten fünf Minuten zwei Gegentore durch Valentina Costa (55.) und Silvina d’Elia (60. Minute).