Turnier in Amsterdam : Hockey-Herren bezwingen England und ziehen ins EM-Finale ein

Amsterdam Erstmals seit sechs Jahren haben Deutschlands Hockey-Herren wieder das Endspiel eines großes Turniers erreicht. Die DHB-Auswahl gewann in Amsterdam das Halbfinale gegen England.

Die deutschen Hockey-Herren stehen erstmals seit 2015 wieder in einem EM-Endspiel. Die DHB-Auswahl gewann am Donnerstag in Amsterdam ihr Halbfinale gegen England mit 3:2 (3:1).

Der Zweite der Gruppe B war bereits nach 51 Sekunden durch ein Strafeckentor von Martin Häner in Führung gegangen, doch Adam Dixon (4. Minute) nutzte auch die erste englische Strafecke zum Ausgleich. Im Anschluss verwandelte Häners Berliner Club-Kollege Zwicker (9.) die zweite deutsche Ecke im Nachschuss, ehe Niklas Wellen (13.) per Konter in Unterzahl erhöhte. Christopher Rühr (15.) hatte sogar das 4:1 auf dem Schläger, scheiterte aber am Pfosten.