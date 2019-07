Deutsche Nationalmannschaft : Hockey-Herren gewinnen EM-Test gegen die Niederlande

Krefeld Deutschlands Hockey-Herren haben im zweiten EM-Test ihrer Dreier-Länderspielserie in Krefeld den ersten Sieg gefeiert. Einen Tag nach dem 2:4 (1:2) gegen Malaysia kam die Auswahl von Bundestrainer Stefan Kermas gegen Europameister Niederlande zu einem überzeugenden 3:2 (1:0).

In einem weiteren Test trifft das Team des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Sonntag (11.30 Uhr) ebenfalls in Krefeld erneut auf die Niederlande. Zuvor will Kermas bereits seinen Kader für die Europameisterschaft vom 17. bis 25. August in Antwerpen nominieren.