FOTO: Frank Uijlenbroek FOTO: Frank Uijlenbroek

Deutschlands Hockey-Herren sind erfolgreich in die WM in Indien gestartet. Gegen Pakistan setzte sich die Auswahl von Bundestrainer Stefan Kermas in Bhubaneswar hochverdient mit 1:0 (0:0) durch und machte damit den ersten Schritt in Richtung Viertelfinale. dpa