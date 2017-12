Hockey-Herren starten mit Sieg ins World-League-Finale

Die deutschen Hockey-Herren sind mit einem 2:0 (2:0)-Sieg über England in das World-League-Finalturnier im indischen Bhubaneswar gestartet. dpa

Mats Grambusch (19. Minute) und Christopher Rühr (25.) erzielten die Tore für das Team von Bundesrainer Stefan Kermas. „Das war ein erfreuliches, zufriedenstellendes Spiel für uns, gerade nach einem eher schwächeren ersten Viertel, in dem unser Selbstvertrauen noch nicht so zu sehen war“, sagte Kermas nach der gelungenen Revanche für die Niederlage im Spiel um Platz drei bei der Europameisterschaft.

Nächster Vorrundengegner der DHB-Auswahl ist Weltmeister Australien. Viertes Team in der Gruppe B ist Gastgeber Indien. In der anderen Gruppe spielen Olympiasieger Argentinien, Belgien, die Niederlande und Spanien. Das Turnier in Bhubaneswar gilt als wichtige Standortbestimmung im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2018 an gleicher Stelle.

