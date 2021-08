Olympia : Hockey-Herren stehen in Tokio im Halbfinale

Tokio Die deutschen Hockey-Herren ziehen souverän ins Halbfinale ein und spielen um ihre fünfte Olympia-Medaille nacheinander. Gegen Argentinien gelingt die Revanche für Rio 2016.

Die deutschen Treffer erzielten Lukas Windfeder (19. Minute/48.) und Timm Herzbruch (40.) jeweils per Strafecke. Damit nahm die Auswahl des Deutschen Hockey-Bunds erfolgreich Revanche für die Niederlage im Halbfinale von Rio vor fünf Jahren und hat die Chance auf die fünfte Olympia-Medaille in Serie. In der Runde der besten Vier geht es am Dienstag gegen den Sieger aus der Partie zwischen den bislang ungeschlagenen Australiern und Europameister Niederlande.