Deutschlands Hockey-Herren haben das Halbfinale bei der WM in Indien verpasst. In der Runde der Top-Acht-Teams musste sich die Auswahl von Bundestrainer Stefan Kermas in Bhubaneswar dem Mitfavoriten Belgien mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. dpa