Weltmeisterschaft in Indien : Hockey-Männer ziehen in WM-Viertelfinale ein

Hockey-Männer ziehen in WM-Viertelfinale ein

Weltmeisterschaft in Indien

Deutschlands Hockey-Männer stehen in Indien im WM-Viertelfinale. Foto: Frank Uijlenbroek/WorldSportPic/dpa

Bhubaneswar Die deutschen Hockeyspieler kommen bei der WM in Schwung. Nun geht es im Viertelfinale gegen England.

„Wir wollen hier gewinnen und den Pokal holen“, sagte Kapitän und „Man of the match“ Mats Grambusch selbstbewusst nach dem ungefährdeten 5:1 (4:0)-Erfolg im Spiel gegen Frankreich. „Wir sind total glücklich und freuen uns nun auf das Viertelfinale.“ Dort trifft die DHB-Auswahl am Mittwoch (14.30 Uhr/DAZN) auf England, den WM-Vierten von 2018.