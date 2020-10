Titelkämpfe in Oberhausen : Hopp bei Darts-EM: Märchen wie beim „Auberginen-König“?

Titelkämpfe in Oberhausen

Wirft in Oberhausen um den Darts-EM-Titel: Max Hopp. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Oberhausen Seit dem Ende der Corona-Pause gibt es auf der Darts-Tour vermehrt Sensationen. Bei der nun anstehenden EM ist Max Hopp einer der Überraschungskandidaten. Das bittere Aus vor zwei Jahren hat er bis heute nicht vergessen.

Was 2018 vor tausenden Zuschauern mit einer bitteren 9:10-Halbfinal-Niederlage gegen den späteren Sieger James Wade endete, soll nun vor fast leeren Rängen in Oberhausen zu einer Erfolgsgeschichte werden. „Das Turnier hat einen enorm großen Stellenwert. Und eine Heim-EM ist immer etwas Besonderes“, sagte Hopp vor dem Turnierauftakt der Deutschen Presse-Agentur.

Der bittere Oktober-Abend von 2018 und die Corona-Situation in diesem speziellen Jahr bringen den 24 Jahre alten Hessen diesmal besonders unter Zugzwang. Der „Maximiser“, wie Hopp genannt wird, hat in der über zwei Jahre geführten Weltrangliste extrem viel Preisgeld von damals zu verteidigen, kann dies in vielen Fällen aber gar nicht machen, weil zahlreiche Turniere abgesagt wurden.