Vor Darts-WM : Hopp spricht von möglicher „Revanche“ gegen van Gerwen

Will bei der Darts-WM Revanche gegen Michael van Gerwen (l): Max Hopp. Foto: John Walton/PA Wire/dpa.

London Der beste deutsche Darts-Profi Max Hopp nimmt die am Freitag in London beginnende Weltmeisterschaft selbstbewusst in Angriff.

„Ich weiß, dass es ein Viertelfinale gegen Michael van Gerwen sein kann, auch die Revanche aus dem letzten Jahr, wenn ich gut drauf bin“, sagte der 23-Jährige dem TV-Sender Sport1 über ein mögliches Duell mit dem Weltranglistenersten im Alexandra Palace. Im Vorjahr hatte Hopp das Duell mit van Gerwen in der dritten Runde mit 1:4 verloren.