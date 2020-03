Virtuelle Formel 1 : Hülkenberg auch bei E-Sport-Grand-Prix nicht auf Podestkurs

London Nico Hülkenberg hat auch beim verkürzten Auftakt der neuen virtuellen E-Sport-Grand-Prix-Serie der Formel 1 einen Podestplatz verpasst.

Weitere virtuelle Rennen sollen an den Sonntagen folgen, an denen unter anderem in Shanghai, Hanoi oder auch in Monte Carlo gefahren wäre. Bis Ende Mai sind zunächst alle Grand Prix abgesagt oder verschoben auf unbestimmte Zeit.