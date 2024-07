World Matchplay Humphries und Van Gerwen in bedeutendem Darts-Finale

„Ich muss im Finale besser sein, aber ich bin da und das ist alles, was zählt“, sagte van Gerwen, der das Turnier nach 2015, 2016 und 2022 zum vierten Mal gewinnen möchte. Der einstige Dominator ist gegen Primus Humphries aber Außenseiter. „Luke ist ein großartiger Spieler und er hat sich in letzter Zeit wirklich gut geschlagen, also muss ich ihn erstmal in die Schranken weisen“, sagte „Mighty Mike“, wie van Gerwen genannt wird.