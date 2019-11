Zurück an der Spitze : IEM Beijing: Astralis siegt dominant im CS:GO-Finale

Peking An der Weltspitze in CS:GO sind die Teams aktuell nah beisammen. Mit dem Erfolg bei der IEM Beijing scheint sich Astralis jedoch allmählich wieder von der Spitzengruppe abzusetzen.

Astralis zeigte mit dem Sieg in China weitere Anzeichen für ein wiedererstarken des Teams, das in den letzten Monaten immer mehr Konkurrenz im Kampf um die Weltspitze erhielt.

Astralis hingegen kann sich durch den Turniersieg in Peking voraussichtlich den Spitzenplatz in der inoffiziellen CS:GO-Weltrangliste von „HLTV“ zurückerobern. Dort stand das Team am 4. November 2019 noch auf dem zweiten Platz hinter Evil Geniuses, die in Peking jedoch früh ausschieden. Ebenfalls in der Spitze tummeln sich Fnatic und Team Liquid, die nicht in Peking dabei waren.