Paralympics IPC-Präsident Parsons voll des Lobes: Paris ist bereit

Parsons lobte vor der Eröffnungsfeier am Mittwoch zudem die Bemühungen der französischen Regierung. „Wir spüren schon die Auswirkungen“, sagte der Brasilianer. „1,5 Milliarden Euro wurden landesweit schon in Projekte investiert, bei denen es um Inklusion und Zugänglichkeit geht. Auch die Stadt Paris hat 125 Millionen Euro in diesen Bereichen investiert.“