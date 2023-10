Triathlon Ironman Hawaii: Haug wird WM-Zweite, Philipp auf Platz drei

An der Spitze machte Charles-Barclay nach dem ersten Wechsel weiter Druck und fuhr deutlich vorneweg, als es auf den legendären Queen Kaahumanu Highway ging. Haug profitierte nun von ihrer Schwimmleistung und fand sich umringt von starken Radfahrerinnen - alles lief nach Plan. Und Philipp machte, was sie machen musste, um den Anschluss an die Haug-Gruppe zu schaffen. „Nachbrenner zünden!“, hieß es von ihrem Coach.