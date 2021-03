Triathlon : Ironman-Weltmeisterin Haug: Eine Woche Quarantäne in USA

Ironman-Weltmeisterin Haug: Eine Woche Quarantäne in USA

Musste auf den Start in Florida verzichten: Anne Haug. Foto: Arne Dedert/dpa

Miami Ironman-Weltmeisterin Anne Haug geht nach ihrem positiven Corona-Test davon aus, dass sie „erstmal eine Woche“ in Miami in Quarantäne verbringen muss.

Haug musste daraufhin das Hotel verlassen, in dem die Athletinnen und Athleten untergebracht waren. „Im Moment fühle sie sich okay“, sagte sie bei Instagram-Story aus ihrem neuen Hotelzimmer. Es fühle sich derzeit so an, als habe sie sich eine leichte Grippe eingefangen. Über den Zeitpunkt ihrer Rückreise werde wohl dann ein weiterer PCR-Test entscheiden.