Coronavirus-Pandemie : Ironman-Weltmeisterin Haug: Sponsoren bleiben an Bord

Ironman-Weltmeisterin Haug: Sponsoren bleiben an Bord

Saarbrücken Ironman-Weltmeisterin Anne Haug ist zuversichtlich, die wettkampflose Zeit durch die Coronavirus-Pandemie auch wirtschaftlich gut zu überstehen.

Ihr Sponsoren seien glücklicherweise alle noch an Bord, sagte die 37 Jahre alte gebürtige Bayreutherin in einem Gespräch im Bayrischen Fernsehen. Haug räumte allerdings ein: „Zwei können leider nicht mehr zahlen dieses Jahr.“

Wann in diesem Jahr die ersten Rennen stattfinden, ist offen. Ob die WM wie geplant am 10. Oktober auf Hawaii steigen kann, ist ebenfalls nicht geklärt. Ihr fehle es aber nicht an Motivation, betonte Haug. „Ich mache den Sport, weil ich ihn liebe und ich habe noch viele Baustellen“, erklärte sie zu ihrem ungebremsten Trainingseifer: Für den Zeitpunkt, wenn es wieder losgeht, möchte „ich maximal fit sein“.