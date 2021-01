Motorsport : „Traurig, was sich im Motorsport abspielt“

Philipp Leisen (links) aus Irrel sieht durch den Rückzug von zahlreichen Herstellern große Probleme auf die Amateurfahrer zukommen. Foto: Jürgen C. Braun

NÜRBURGRING Viele Hersteller ziehen sich zurück oder denken wegen Vorgaben aus den Konzernzentralen um. Der TV hat unter den heimischen Piloten nachgefragt, wie sie die Entwicklung bewerten.

Ende März soll mit dem Start der NLS-Langstreckenmeisterschaft die Saison in der Eifel beginnen. Doch der Motorsport steht in diesem Jahr nicht nur auf der Rundstrecke, sondern ganz allgemein vor großen Umwälzungen und damit vor vielen Fragezeichen. Auch, aber nicht nur wegen der Corona-Pandemie, sondern weil sich im Zuge von Kostenreduzierung und Umstrukturierungen viele Hersteller zurückziehen. Was erwartet den Fan ab diesem Jahr am Ring oder an der Wertungsprüfung, und was sagen die Betroffenen dazu? Wir haben nachgefragt.

Es ist eine Entwicklung, die nicht erst in diesem Jahr eingesetzt hat, die aber jetzt kulminiert und ihren Höhepunkt erreicht. Der Volkswagen-Konzern hatte sich schon im vorigen Jahrzehnt, nachdem man mit Aushängeschild Jutta Kleinschmidt mit dem Race Touareg die Standfestigkeit und Belastbarkeit seiner Offroad-Produkte unter Beweis gestellt hatte, aus dem Marathon-Sport zurückgezogen.

Das gleiche Schicksal widerfuhr dem Polo World Rallye Car und Ausnahmepilot Sébastien Ogier. Als der Franzose seinen Auftrag „Gewinn der Rallye-Weltmeisterschaft bei Fahrer und Hersteller“ erfolgreich abgeschlossen hatte, waren die Wolfsburger fortan nicht mehr zu sehen. Ogier stellte dennoch seine Klasse weiter unter Beweis, fuhr bis zum Ende seiner Karriere 2020 erfolgreich bei Citroen und Toyota.

Jetzt macht VW Nägel mit Köpfen, löst gleich seine ganze Motorsport-Abteilung auf. Was bleibt, ist Kundensport, etwa in der TCR-Klasse auf der Rundstrecke am Nürburgring. Im Konzern setzt auch Audi die Prioritäten neu. Bei den Formel-E-Testfahrten Ende November des vergangenen Jahres erfuhr der Traditions-Rennstall Abt Sportsline, dass Audi nach der kommenden Saison den Stecker ziehen wird. Stattdessen wollen sich die Ingolstädter, die mit ihren Serien-SUV von Q2 bis Q8 federführend auf dem Markt vertreten sind, in der Rallye Dakar engagieren.

Auch BMW hat genug von der Rennerei mit den surrenden Elektro-Boliden und sagt den ohnehin höchst umstrittenen Stadtkursen Adieu. Die Münchener gingen sogar noch einen Schritt weiter, trennten sich von ihren langjährigen Partnern Schnitzer und RBM aus Belgien.

Abt bleibt seiner Maxime dennoch treu, wird in der neu ausgerichteten DTM mit zwei GT3-Fahrzeugen antreten – dann aber nicht als Werks-, sondern als Privatteam. Eine kostspielige Angelegenheit. CEO Hans-Jürgen Abt sagte daraufhin, er verstehe viele Hersteller nicht. Der Motorsport sei immer „die DNA vieler deutscher Automarken“ gewesen.

„Ich finde es traurig, was zur Zeit im Motorsport abgeht“, sagt Nordschleifen-Routinier Rudi Adams aus Nohn. „Ein Fahrzeughersteller muss oder sollte zumindest in seinem Hause Motorsport betreiben. Damit identifiziert man sich auch an der Basis.“ Er selbst erfahre das am eigenen Leib: „Ich sehe doch, wie schwierig es ist einen Sponsor zu finden. Alle warten erst einmal ab, wie es weiter geht.“ Zudem verliere der Verbrennungsmotor viele Entwicklungsstufen, wenn sich alles „auf die Rennerei mit den Elektro-Fahrzeugen“ konzentriere. Er glaube, der Breitensport, wie etwa die NLS, werde es in Zukunft sehr schwer haben. „Den Teams wird das Geld fehlen. Ich befürchte, dass der Motorsport dorthin abdriftet, dass sich nur noch Personen, die genügend finanzielle Mittel haben, ein solches Hobby leisten zu können.“

Ähnlich sieht es der amtierende NLS-Meister Philipp Leisen aus Irrel. „Wenn die Hersteller ihre Aktivitäten einschränken oder sogar ganz einstellen, wird es für uns Amateurfahrer schwer.“ Die steigenden Kosten könnten die wenigsten Teams auffangen. „Da würden dann entweder Teams oder Fahrer wegfallen oder die fahrerische Qualität der Teilnehmer würde sinken, wenn nur noch das Geld eine Rolle spielt.“

Auch im Rallyesport ändern sich die Zeiten. Opel hat mit einem Batterieelektrisch angetriebenen Corsa eine eigene Serie auf die Beine gestellt. Erste Testfahrten sollten bereits im vergangenen Jahr bei der Rallye Oberehe stattfinden, die dann jedoch der Pandemie-Entwicklung zum Opfer fiel.

Inzwischen hat Ex-Meister Marijan Griebel, der lange mit dem Trierer Alexander Rath bei den Hessen im ADAC Opel Rallye Cup ein erfolgreiches Duo bildete, im Auftrag des Herstellers das Fahrzeug auf Herz und Nieren getestet. Und für gut befunden. Griebel geht als Testimonial der schönen neuen Rallye-Zukunft voran.