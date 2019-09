Starke Gastgeber : Japan feiert Rugby-Team nach WM-Überraschung gegen Irland

Japan besiegte bei der Rugby-WM Irland mit 19:12. Foto: kyodo.

Japan Da gratulierte sogar der japanische Premierminister. Die Rugby-Auswahl des Gastgebers hat bei der WM eine riesige Überraschung geschafft und darf nach dem 19:12 (9:12) gegen Irland sogar auf den Einzug in das Viertelfinale hoffen.

„Das war ein großer Sieg, möglich gemacht durch Teamarbeit. Danke für ein unglaublich spannendes Spiel“, schrieb Japans Regierungschef Shinzo Abe nach dem Erfolg. Die als Weltranglisten-Erste ins Turnier gestarteten Iren lagen schon 12:3 vorn, schafften in der zweiten Halbzeit aber keinen Punktgewinn mehr.

Die Japaner hatten bereits das Eröffnungsspiel gegen Russland gewonnen. Mit neun Zählern stehen sie an der Spitze der Gruppe A und damit dicht vor dem Einzug unter die letzten acht. Bei ihnen wurden Erinnerungen an die Weltmeisterschaft 2015 in England wach, als sie gegen die hochfavorisierten Südafrikaner gewannen. Dieser auch „Das Wunder von Brighton“ genannte Erfolg gilt als eine der größten Überraschungen der WM-Geschichte.

Das japanische Team wird von Profis geprägt, die aus großen Rugbynationen stammen und nach einigen Jahren in Asien naturalisiert wurden. „Ich habe schon in einigen Stadien gespielt, habe in Brighton gegen Südafrika gewonnen, aber das war das beste Stadion, in dem ich in meinem Leben gespielt habe“, sagte Japans Kapitän Michael Leitch.

Die Südafrikaner, die zum Turnierauftakt das Favoritenduell gegen Neuseeland verloren hatten, setzten sich im Nachbarschaftstreffen mit Namibia mit 57:3 (31:3) durch.