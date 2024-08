Paralympics „Jetzt wollen wir Gold“: Tischtennis-Doppel steht im Finale

Jubelnd fielen sich Stephanie Grebe und Juliane Wolf in die Arme. Das deutsche Tischtennis-Doppel hat in einer spektakulären Partie die norwegischen Weltranglistenersten Merethe Tveiten und Aida Husic Dahlen mit 3:2 besiegt und spielt am Freitagabend (20.00 Uhr) um Gold. „Wenn wir schon einmal bei den Paralympics im Finale stehen, dann wollen wir auch gewinnen“, sagte Wolf, die eine Bewegungsstörung hat.