Titelkämpfe in Tokio : Judoka Trajdos holt WM-Bronze

Tokio Martyna Trajdos hat bei der Judo-WM in Tokio Bronze gewonnen und damit die erste Medaille für das deutsche Team geholt.

Ebenfalls den Sprung in die Finalkämpfe schaffte der Weltranglisten-Fünfte Dominic Ressel in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm. Der 25-Jährige aus Kronshagen verlor in der Trostrunde allerdings gegen den Olympia-Dritten Antoine Valois-Fortier aus Kanada und verpasste damit eine Medaille. Ein frühes Aus musste der Weltmeister von 2017 und WM-Dritte von 2018, Alexander Wieczerzak, hinnehmen. Der 28-Jährige unterlag in Runde drei dem Griechen Alexios Ntanatsidis und konnte damit keine wichtigen Punkte für das Olympia-Ticket sammeln, um das er mit Ressel konkurriert.