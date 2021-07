Olympia : Judoka Wagner im Halbfinale - Frey in Hoffnungsrunde

Judoka Wagner im Halbfinale - Frey in Hoffnungsrunde

Tokio Einen Tag nach dem Silber-Coup von Eduard Trippel dürfen sich die deutschen Judokas bei den Olympischen Spielen in Tokio womöglich über weitere Medaillen freuen.

Wagner besiegte im Viertelfinale der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm die frühere Weltmeisterin und zweimalige Olympia-Dritte Mayra Aguiar aus Brasilien durch Waza-ari im Golden Score. Die Ravensburgerin, die in diesem Jahr auch schon die Grand Slams in Tel Aviv und Kasan gewonnen hat, gehört im ehrwürdigen Judo-Tempel Nippon Budokan zum Favoritenkreis. Ihre nächste Gegnerin ist eine weitere Ex-Weltmeisterin, die Japanerin Shori Hamada. Zum Auftakt hatte sich Wagner souverän gegen die Portugiesin Patricia Sampaio durchgesetzt.

Der Leverkusener Frey verlor nach Siegen über Mikita Swirid (Belarus) und Michael Korrel (Niederlande) im Viertelfinale gegen den starken Südkoreaner Gu-ham Cho. Auch hier fiel die Entscheidung durch Waza-ari im Golden Score. Frey darf nun in der Hoffnungsrunde ran und kann sich über diese noch für einen der Bronze-Kämpfe in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm qualifizieren.

Der Rüsselsheimer Trippel hatte dem Deutschen Judo-Bund (DJB) durch seinen zweiten Platz in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm am Mittwoch die erste Medaille bei den Spielen in Japan beschert.