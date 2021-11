WM-Duell : Kampf um die Schachkrone in Dubai: „Nepo“ fordert Carlsen

Dubai Am Freitag beginnt Magnus Carlsens fünfter WM-Kampf. Wie alle vorigen Male ist der Norweger unbestrittener Favorit. Doch viele trauen Jan Nepomnjaschtschi einiges zu.

Während Carlsen schon als 18-Jähriger kurz die Live-Weltrangliste anführte und seit über zehn Jahren ununterbrochen auf Rang eins steht, hat Nepomnjaschtschi erst in den letzten zwei Jahren beständig gute Resultate. Beide sind Jahrgang 1990. Bei den U12-Europa- und Weltmeisterschaften 2002 waren sie sich einander zuerst begegnet. Am Billardtisch haben sie sich angefreundet, obwohl „Nepo“, als er am Verlieren war, zu bescheißen versuchte. Am Schachbrett gewann der um fünfeinhalb Monate ältere Russe zwei ihrer ersten Partien.

Aus dieser Zeit hat sich der mittlerweile 31-Jährige bis heute als einziger Weltklassespieler eine positive Bilanz gegen Carlsen in Partien mit klassischer Bedenkzeit bewahrt. Zuletzt trennten sie sich im September in Stavanger zweimal remis. Ihre letzte entschiedene lange Partie ging im Juli 2019 in Zagreb an Carlsen. Damals wurde Nepomnjaschtschi wie so oft zuvor ein Opfer seiner Impulsivität. Ein hastig ausgeführter Zug führte zur Niederlage. Seitdem hat er sich besser im Griff. Von 14 Partien im WM-Kandidatenturnier in Jekaterinburg verlor er nur eine, bevor die Ausscheidung am 26. März 2020 wegen des Corona-Lockdowns in Russland unterbrochen wurde.