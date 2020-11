Corona-Krise : Kanu-Ass Brendel: Ein Jahr mit mehr Ruhe war hilfreich

Potsdam Der dreimalige Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel kann der Wettkampf-Pause durch die Coronavirus-Pandemie auch Positives abgewinnen.

„Ich sehe es aus jetziger Sicht als hilfreich an, mal ein Jahr gehabt zu haben, in dem ich mir ein bisschen mehr Ruhe gönnen konnte“, sagte der 32-Jährige in einem Interview der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“. Mental und auch körperlich sei es ihm gut bekommen.

Die Vorbereitungen auf die Spiele, die um ein Jahr verschoben wurden und nun im nächsten Sommer in Tokio stattfinden sollen, laufen schon lange wieder. „Es ist ja nicht mal mehr ein Jahr bis zu den Spielen Ende Juli 2021. Da kann man nicht mehr so viele neue Sachen machen“, sagte Brendel „Aber ich trainiere jetzt nicht Woche für Woche nach dem Plan aus dem Vorjahr. Das läuft schon anders.“ Er wolle auch neue Dinge ausprobieren. „Zum Beispiel gehe ich erstmalig in die Höhenkammer am Olympiastützpunkt hier in Potsdam.“