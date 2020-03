Coronavirus-Pandemie : Kanu-Olympiasieger Brendel: „Verschiebung wäre fair“

Potsdam Der dreimalige Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel hat sich für eine Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio ausgesprochen.

Laut Brendel wünschen sich viele Athleten, dass die ab dem 24. Juli in Tokio geplanten Sommerspiele wegen der Ängste um das Sars-Cov-2-Virus verschoben werden. „Das Training läuft nicht optimal, auch weil viele Nationen derzeit unterschiedliche Bedingungen haben. Selbst in unseren Bundesländern sind die Unterschiede ja da“, erklärte Brendel, der mit dem Olympia-Kader derzeit in Potsdam mit einer Ausnahmeregelung individuell noch auf dem Wasser trainieren darf.