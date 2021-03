Folgen von Covid-19-Erkrankung : Kanutin Kriegerstein verzichtet auf Olympia in Tokio

Kanutin Kriegerstein verzichtet auf Olympia in Tokio

Ist nach einer Covid-19-Erkrankung in ihrer Leistungsfähigkeit stark eingeschränkt: Steffi Kriegerstein. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Dresden Die Olympia-Zweite von Rio de Janeiro im Kajak-Vierer, Steffi Kriegerstein, muss auf einen Start bei den Olympischen Spielen in Tokio aufgrund einer Erkrankung an Covid-19 verzichten.

Die 28-jährige Weltklasseathletin vom Kanuclub Dresden verzichtet nicht nur auf die erste deutsche Qualifikation am Osterwochenende in Duisburg, sondern auch auf die Sommerspiele in Japan. „Um die Sache kurz zu machen: Nein“, sagte Kriegerstein der „Sächsischen Zeitung“ und schloss einen Start bei den internen Rennen aus. Auch die „Bild“ hatte darüber berichtet.