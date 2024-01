Karate Karate-WM statt Formel 1?

Die Formel 1 dürfte in den kommenden Jahren nach dem derzeitigen Stand der Dinge auf dem Nürburgring eher kein Thema sein. Stattdessen aber könnte es dank des ausgeklügelten Indoor-Konzeptes der mittlerweile sehr breit aufgestellten Location in der Eifel eine Europa- oder gar Weltmeisterschaft in einer olympischen Sportart in der Eifel geben. Das ist das erfreuliche Fazit des Turniers des Eifeler Vereins Sen5 Karate am Wochenende in der Ring-Arena.