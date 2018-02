später lesen Golf Kaymer fällt in Kalifornien am dritten Tag zurück Teilen

Deutschlands Golfer Martin Kaymer (+2) hat bei der Genesis Open im kalifornischen Pacific Palisades den Anschluss an die Spitze verloren. Der 33-Jährige spielte am Samstag (Ortszeit) eine 75er-Runde auf dem Par-71-Kurs des Riviera Country Club in der Nähe von Los Angeles.