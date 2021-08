Olympia : Keine Medaille für Sportschützen Reitz - Quiquampoix gewinnt

Schoss über die 25-Meter-Distanz an einer Medaille vorbei: Christian Reitz. Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Tokio Rio-Olympiasieger Christian Reitz hat das medaillenlose Abschneiden der deutschen Sportschützen nicht verhindern können.

Der Schnellfeuerspezialist kam am Montag über die 25-Meter-Distanz im letzten Schießwettbewerb der Sommerspiele in Tokio lediglich auf Rang fünf. Der im sächsischen Löbau geborene Reitz musste im Finale der besten Sechs schon als Zweiter gehen. Gold mit olympischem Rekord holte der Franzose Jean Quiquampoix, Silber ging an den Kubaner Leuris Pupo. Der Chinese Yuehong Li gewann die Bronzemedaille.