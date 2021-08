Paralympics : Keine Medaille „im Land des Judos“ für Brussig-Zwillinge

Tokio Die Brussig-Zwillinge Ramona und Carmen haben einen großen Traum: Noch einmal zwei Medaillen im „Mutterland des Judos“. Er bleibt am Freitag unerfüllt.

Ob dies auch für ihre Schwester Carmen gelte, die in der Klasse bis 48 Kilogramm zunächst im Achtelfinale ausschied und dann in der Hoffnungsrunde, also ob es die beiden weiter nur im Doppelpack gibt, ist offen. „Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht“, sagte Ramona.

Eine Medaille sicher haben derweil die Tischtennisspieler Baus und Schmidberger. Der Düsseldorfer Baus, der an der Glasknochenkrankheit leidet, bezwang den Franzosen Nicolas Savant-Aira in 18 Minuten mit 3:0 und trifft am Samstag im Halbfinale auf den Briten Jack Hunter Spivey. Schmidberger benötigte eine Minute länger, um den Chinesen Ping Zhao ebenfalls ohne Satzverlust zu besiegen und bekommt am ebenfalls am Samstag mit dem Chinesen Xiang Zhai zu tun. „Nun ist alles möglich“, sagte der 29-Jährige.