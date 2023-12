Turnier in London Keine Probleme: Ex-Weltmeister Cross bei Darts-WM weiter

Zuvor hatte sich in London der Lette Madars Razma mit 3:1 gegen Mike de Decker aus Belgien durchgesetzt. De Decker war in Runde eins Bezwinger des Deutschen Dragutin Horvat. Für Razma geht es in Runde drei, die nach den Feiertagen ab 27. Dezember beginnt, gegen den englischen Titelverteidiger Michael Smith.