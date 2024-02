Titelkämpfe in Katar „Keine Superhelden“: Freiwasser-Team ohne WM-Medaille

Dass weder die 26-Jährige noch Olympiasieger Florian Wellbrock in den Einzelrennen über fünf und zehn Kilometer als Titelverteidiger in den Kampf um Edelmetall eingreifen konnten, ärgerte Sportler und Verantwortliche. Deutschlands Status als starke Freiwassernation sahen sie mit Blick auf den großen Saisonhöhepunkt bei den Olympischen Spielen in der französischen Hauptstadt aber nicht gefährdet. Dort sind Medaillen - am besten goldene - weiterhin das Ziel.