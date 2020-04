Tennisstar : Kerber nach Playstation-Niederlage: „Brauche mehr Training“

Konnte trotz ihrer Niederlage an der Konsole lachen: Angelique Kerber. Foto: Glenn Hunt/AAP/dpa

Madrid Ihre Auftaktniederlage beim Tennisturnier in Madrid nahm Angelique Kerber mit Humor. „Großer Spaß, aber ich brauche definitiv etwas mehr Training“, schrieb die 32-Jährige in den sozialen Netzwerken.

0:3 verlor die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin aus Kiel gegen die Niederländerin Kiki Bertens. Die hatte das Turnier im vergangenen Jahr gewonnen - damals allerdings noch auf dem echten roten Sand in der Caja Mágica der spanischen Hauptstadt. In diesem Jahr duellieren sich die Stars der Branche wegen der Coronavirus-Pandemie an der PlayStation 4.