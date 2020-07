Beachvolleyball : Kira Walkenhorst: „Herausfinden, was mein Körper hergibt“

Kira Walkenhorst: „Herausfinden, was mein Körper hergibt“

Hamburg Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst fühlt sich fit wie lange nicht.

„Ich kann alles machen und spüre dabei nichts. Ich weiß nicht, wann ich das zum letzten Mal von mir sagen konnte“, sagte die 29 Jahre alte Sportlerin in einem Interview des „Hamburger Abendblatt“. Eigentlich hatte sie ihre Karriere im Januar 2019 beendet. Nun will sie erneut durchstarten und sucht dafür via Internet eine Partnerin.