Turnier in London Klare 1:4-Niederlage: Auch Clemens bei Darts-WM raus

Sportlich müssen es im Norden Londons nun andere richten. Nach dem Aus von Clemens und Schindler sind in Florian Hempel und Ricardo Pietreczko noch zwei deutsche Teilnehmer dabei. Hempel spielt am Donnerstag (13.30 Uhr/DAZN und Sport1) gegen Stephen Bunting aus England. Pietreczko bekommt es am Abend (21.30 Uhr) mit Englands Topfavorit Luke Humphries zu tun.