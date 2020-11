Kombination : Kletterin Meul bei EM in Moskau im Finale um Olympia-Platz

Hannah Meul muss das Finale in Moskau gewinnen, um den letzten europäischen Startplatz für die Kletter-Premiere in Tokio zu ergattern. Foto: Ortiz Gustavo/dpa

Moskau Die deutsche Kletterin Hannah Meul hat den finalen Quali-Wettkampf um die Teilnahme an Olympia in Tokio erreicht.

Bei den Europameisterschaften in Moskau kletterte die 19 Jahre alte Kölnerin am Freitag ins Finale der Kombination, dem Dreikampf aus den Disziplinen Lead-, also Seilklettern, Bouldern und Speedklettern. Als Drittbeste der Qualifikation zog sie ins Finale der besten Acht am Samstag ein. Dort muss sie aber gewinnen, um den letzten europäischen Startplatz für die Kletter-Premiere bei Sommerspielen zu ergattern.