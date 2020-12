Deutschlands Sportler des Jahres : Kür 2020: „Auf kleiner Flamme und sehr demütig“

Baden-Baden Wie die Gala zur Wahl diesmal ohne Gäste über die Bühne gehen wird.

Aus dem Bénazet-Saal des Kurhauses wird ein großes Studio. Die rund 750 Gäste, die sonst jedes Jahr in Baden-Badens „guter Stube“ vor Ort sind, werden diesmal draußen bleiben müssen. Die Kür der deutschen Sportler des Jahres 2020 am 20. Dezember werde „auf kleiner Flamme und sehr demütig“ ausfallen, wie es Klaus Dobbratz, Veranstalter und Chef der Internationalen Sportkorrespondenz (ISK) beschrieb.

Das Wichtigste aber: Es wird auch in diesem Jahr, zum mittlerweile 74. Mal in Folge, die „Veranstaltung „Sportler des Jahres“ geben. Der Medienpartner ZDF wird am 20. Dezember ab 22.15 Uhr in einer 75-minütigen Aufzeichnung berichten. Moderieren werden erneut Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne. Es wird eine besondere Sendung unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. „Wir werden Athletinnen und Athleten unter den Geehrten sehen, die unter diesen Umständen ganz Besonderes geleistet haben. Menschen, die sich aus eigener Kraft an den Haaren aus dem Sumpf gezogen und für die Gesellschaft Großes im Kleinen geleistet haben“, sagte Dobbratz.