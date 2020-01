Gegen Newcomer-Team : KuroKys Team Nigma scheidet aus Dota 2 Leipzig Major aus

Leipzig Frühzeitiges Ende: Der deutsche Dota-Star Kuro Salehi „KuroKy“ Takhasomi (27) ist mit seinem Team Nigma bereits aus dem Dota 2 Dreamleague Major in Leipzig ausgeschieden. Das peruanische Team beastcoast besiegte Nigma in der zweiten Runde der Lower Bracket mit 2:1.

Die Entscheidung kam bei einem massiven Teamkampf um die 40. Spielminute, in der das peruanische Team alle Gegner ausschalten und so in deren Basis eindringen konnte. An den Türmen und Barracks vorbei attackierten sie direkt den Basiskern und warfen damit Nigma aus dem Turnier.