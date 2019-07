DSV-Konzeptlosigkeit : Kurschilgen kontert Lambertz: Soll sich selbst hinterfragen

Berlin Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen hat die heftige Kritik von Ex-Chefbundestrainer Henning Lambertz an der vermeintlichen Konzeptlosigkeit der neuen Führungsriege im Deutschen Schwimm-Verband zurückgewiesen.

In der „Rheinischen Post“ hatte der frühere Bundestrainer Lambertz Kritik an der Praxis seiner Nachfolger geübt, die besten Schwimmer individuell mit eigenen Trainern arbeiten zu lassen. „Insellösungen sollten nicht die Grundidee eines Cheftrainers sein“, sagte Lambertz. Er monierte heftig die Zustände im Verband. „Jeder darf machen, was er will. Das ist mir persönlich zu wenig, denn das haben wir bereits in der Vergangenheit gelebt, ohne Erfolg“, sagte Lambertz.