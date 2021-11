Titelkämpfe in Kasan : Kurzbahn-EM: Wellbrock schwimmt ins Finale über 1500 Meter

Kasan Freistilschwimmer Florian Wellbrock ist bei der Kurzbahn-EM erwartungsgemäß ins Finale über 1500 Meter eingezogen.

Der Olympiasieger schlug am Mittwoch im russischen Kasan nach 14:29,59 Minuten an und qualifizierte sich damit als Zweiter der Vorläufe für den Endlauf am Donnerstag. Schneller als Wellbrock war nur der italienische Titelverteidiger Gregorio Paltrinieri, der eine Zeit von 14:27,35 Minuten schwamm. Sven Schwarz aus Hannover schaffte es als Sechster der Vorläufe ebenfalls in den Endlauf. Lukas Märtens und Oliver Klemet schieden dagegen aus.