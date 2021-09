Beachvolleyball : Laboureur/Schulz gewinnen DM-Finale 2:0 gegen Borger/Sude

Berlin Im März finden sich Erfahrung und jugendliche Frische zusammen, im September krönen sich Chantal Laboureur und Sarah Schulz zu den nationalen Beach-Königinnen. Im Finale können sie auch von den EM-Dritten Borger/Sude nicht gestoppt werden.

Das an Position vier gesetzte Duo besiegte in Timmendorfer Strand im Finale das favorisierte Nationalteam Karla Borger und Julia Sude mit 2:0 (21:17, 21:19). „Wir sind deutsche Meister“, jubelte Laboureur und begrub vor den Augen von 3500 Fans im Jubel ihre Partnerin im Sand unter sich.

Das Endspiel wurde erstmals in der 30-jährigen Geschichte des Championats in einer Night Session unter Flutlicht ausgetragen. Die EM-Dritten Borger/Sude (Stuttgart/Friedrichshafen), deren gemeinsame sportliche Zukunft nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei den Olympischen Spielen in Tokio offen ist, schafften zwar nochmals den Satzausgleich, mehr aber nicht. „Es hat richtig Bock gemacht“, erklärte Schulz fassungslos nach dem Wind-Spiel an der Ostsee.