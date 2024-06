Schachsport Schachtalente aus Trier trumpfen bei Meisterschaft auf

In der U10w konnte Emma Tiuca mit sieben Siegen aus sieben Spielen gegen acht Konkurrentinnen den Titel gewinnen. Meara Classen obwohl noch spielberechtigt in der U8 erspielte sich in der für sie damit höheren Altersklasse mit 6/7 den zweiten Platz. Ein ebenfalls tolles Ergebnis lieferte Friedrich Dres in der U10 gegen 25 Mitspieler ab. Mit 4/6 Punkten belegte er den hervorragenden 6. Platz.