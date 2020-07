Leichtathletik : 185 statt 200 Meter: Lyles' Fabelweltrekord eine Panne

Bradenton Ein Fabelweltrekord über 200 Meter? Deutlich schneller als Usain Bolt? Den Kommentatoren und Zuschauern im Netz stockte der Atem. 18,91 Sekunden leuchtete zunächst auf, als Noah Lyles bei den „Inspiration Games“ der Leichtathleten in Bradenton/Florida ins Ziel stürmte.

In der Ergebnisliste erschien dann eine 18,90. Doch die Superzeit des Weltmeisters aus den USA hatte einen Haken: Lyles rannte in Wahrheit nur 185 Meter. „Ihr könnt doch nicht so mit meinen Emotionen spielen“, klagte der 22-Jährige später bei Twitter und bestätigte den Fehler: Man habe ihn beim Start in der Kurve auf eine falsche Bahn gestellt. Mit einem „smh“ („shaking my head“), also einem Kopfschütteln, beendete Lyles seinen Kommentar.