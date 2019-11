Ex-Biathletin : Abenteuer Berglauf: Laura Dahlmeier genießt WM-Premiere

Villa la Angostura Laura Dahlmeier gibt in Patagonien ihr Debüt bei einer Berglauf-WM. Der frühere Biathlon-Star genießt das Abenteuer. Der 27. Rang spielt dabei ein untergeordnete Rolle.

„Ich bin total k.o. - aber es war superschön“, sagte die 26-Jährige nach der Kraftprobe über 42 Kilometer im argentinischen Villa la Angostura. Acht Monate nach ihrem letzten Rennen im Biathlon-Weltcup gab die Bayerin am Samstag ihr WM-Debüt im Berglauf. Die Höhen-Differenz von 2100 Metern bewältigte sie in 4:20:27 Stunden. Platz 27 war für sie eher Nebensache. „Das war eine brutal gute Stimmung, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Aber natürlich war die Strecke extrem hart“, meinte Dahlmeier. Außer am Start und auf den letzten 500 Metern sei kein einziger Meter Teerstraße gewesen. „Genau so, wie man sich das wünscht und vorstellt“, lobte sie die Veranstalter.