Rekordpreisgelder Äthiopier triumphieren bei Marathon-Rennen in Dubai FOTO: Christopher Pike FOTO: Christopher Pike

Zwei Äthiopier haben den Dubai-Marathon in Weltklasse-Zeiten gewonnen und in einem denkwürdigen Rennen Rekordpreisgelder kassiert. Mosinet Geremew entschied das dramatische Finish gegen seine Landsleute und setzte sich in starken 2:04:00 Stunden durch. dpa