Olympia-Sprinterin : Alexandra Burghardt steht vor Debüt als Bobanschieberin

Frankfurt/Main Leichtathletin Alexandra Burghardt steht vor ihrem Debüt als Bobanschieberin, wie das Online-Portal „leichtathletik.de“ berichtete.

Die aktuell schnellste deutsche Sprinterin plant den ersten Start mit Olympiasiegerin Mariama Jamanka (BRC Thüringen) beim Weltcup am 28. November in Innsbruck.

„Schon in den vergangenen Jahren bin ich immer wieder gefragt worden, ob ich es nicht einmal mit dem Bob versuchen möchte“, sagte Burghardt. „Da ich dies als Flucht aus dem Sprint gesehen hätte, in dem es nicht gut lief, habe ich abgelehnt.“ In diesem Jahr sei alles anders. „Die Aussicht auf zweimal Olympia innerhalb so kurzer Zeit ist sehr verlockend. Meine ersten Fahrten habe ich hinter mir und ich weiß, das ist ein realistisches Ziel.“ Nach einem erfolgreichen Anschubtest im September absolvierte sie am vergangenen Wochenende in Innsbruck mit Jamanka ihre ersten Trainingsfahrten.