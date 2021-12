Diskuswurf-Olympiasieger : „Alles auf null gestellt“: Harting-Brüder wieder versöhnt

Berlin Die seit Jahren verfeindeten Diskuswurf-Olympiasieger-Brüder haben sich versöhnt: Robert und Christoph Harting haben ihre „Missverständnisse ausgeräumt“. Vor allem die Eltern sind erleichtert.

„Ich habe Christoph zu mir nach Hause eingeladen, wir waren mit meiner Frau Julia, unseren Zwillingen, unseren Eltern und Oma Renate zusammen“, sagte Robert Harting der „Bild am Sonntag“ in einem Doppel-Interview. Der Diskus-Olympiasieger von London 2012 ist sechs Jahre älter als sein Bruder Christoph, der 2016 in Rio de Janeiro überraschend Gold gewonnen hatte.