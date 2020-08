Leichtathletik-DM : Almas und Mihambo mischen Geistermeisterschaften auf

Braunschweig Die 120. deutschen Leichtathletik-Meisterschaften waren die wohl ungewöhnlichsten - so ganz ohne Zuschauer. Immerhin stellte sich auch Malaika Mihambo beim Höhepunkt einer kümmerlichen Saison.

Bei den Not-Titelkämpfen konnten sich die Sportler in der Corona-Krise immerhin mal wieder im Fernsehen zeigen - taten sich vor leeren Rängen am Wochenende im Braunschweiger Eintracht-Stadion aber schwer.

Der Wolfsburger Almas siegte über 100 Meter in starken 10,09 Sekunden - und ist damit momentan Europas Schnellster. Einen wie Almas, der sich auf Instagram selbst „#turbotürke“ nennt, könnte der Deutsche Leichtathletik-Verband in seiner eher notleidenden Sprintersparte bei Olympia dringend brauchen.

Höchstens 999 Personen durften gleichzeitig in der Arena sein: Kampfrichter trugen Mundnasenschutz, die Athleten gingen sich - bis auf in den Wettkämpfen - so weit wie möglich aus dem Weg. Viel Musikgedudel und Ansagen aus Lautsprechern, Startschüsse, das Scheppern von Hürden und das Gebrüll der wenigen Trainer - mehr war nicht zu hören. „So still, das war schon irgendwie gespenstisch“, sagte der frühere Zehnkampf-Star Frank Busemann, der als ARD-Experte ins Stadion durfte.