Leichtathletik-WM : Aus für Mohumed im 5000-Meter-Vorlauf - Parsons weiter

Eugene Der deutsche Meister Mohamed Mohumed ist bei der Leichtathletik-WM in Eugene über 5000 Meter im Vorlauf ausgeschieden.

Nachdem das 23 Jahre alte Lauftalent aus Dortmund am Donnerstag (Ortszeit) anfangs noch in der Spitzengruppe mithalten konnte, verließen ihn die Kräfte und er landete abgeschlagen nach 13:52,00 Minuten auf dem 33. Platz. „Morgens, als ich aufwachte, ging es mir nicht so gut“, sagte Mohumed, der am Anfang des Rennens noch vorne mitgelaufen war. „Ich dachte, es wäre in dieser Situation das Beste, gleich aggressiv zu laufen.“